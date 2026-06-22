مشيعون يقدمون التعازي في استشهاد ناشطة بيئية لبنانية بعد غارة إسرائيلية

تجمع المشيعون اليوم الأحد في بيروت لتقديم التعازي في وفاة ناشطة لبنانية محبوبة في مجال الحفاظ على البيئة، متأثرة بجروح أصيبت بها في غارة إسرائيلية على منزلها على الساحل الجنوبي للبلاد.

وأصيبت منى خليل، التي أمضت أكثر من عقدين من الزمن في حماية السلاحف البحرية على طول الساحل اللبناني، بجروح خطيرة في الهجوم على منزلها في قرية المنصوري في وقت سابق من الشهر الجاري وتوفيت متأثرة بجروحها يوم الجمعة. وكانت خليل تبلغ من العمر 76 عاما.

وأصبح البيت البرتقالي، الذي ساعدت خليل في بنائه ليصبح مركزا صغيرا للحفاظ على البيئة وموقعا للسياحة البيئية في المنصوري، ملجأ للسلاحف البحرية ضخمة الرأس والسلاحف البحرية الخضراء المهددة بالانقراض، وساحة تدريب للمتطوعين الذين يوثقون أنشطة التعشيش على طول الساحل.

وأثار نبأ وفاتها حالة من الحزن بين دعاة حماية البيئة وأولئك الذين تطوعوا وعملوا معها على مر السنين.