الأرقام القياسية تزين الانتصار التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم

حقق المنتخب الوطني المصري أرقامًا قياسية في تاريخ مشاركات الفراعنة في كأس العالم، بعد الفوز على نيوزيلندا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وحقق المنتخب الوطني المصري فوزه الأول تاريخيًا في كأس العالم، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز 3-1، أمام نظيره منتخب نيوزيلندا، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس، بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وبالإضافة لأول فوز في تاريخ مشاركات المنتخب في كأس العالم، سجل المنتخب الوطني أكثر من هدفين لأول مرة في كأس العالم، بعدما سجل هدفين في مباراة واحدة خلال مونديال 1934.

كذلك لأول مرة يسجل منتخب مصر 3 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة بكأس العالم، حيث سجل هدفين في كل من نسخة 1934 و2018، وهدف وحيد في نسخة 1990.