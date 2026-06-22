محافظ القليوبية يوجه بتوفير كافة الإمكانيات للسيطرة على حريق مصنع للبويات والزيوت ومخزن للألومنيوم بمدينة الخانكة

محافظ القليوبية: الدفع بـ18 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع للبويات والزيوت ومخزن للألومنيوم بمدينة

انتقل الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية إلى موقع حادث نشوب حريق بأحد مصانع صناعة البويات والزيوت وامتداده إلى مخزن للألومنيوم بمدينة الخانكة، بحضور اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية، للوقوف على تطورات الموقف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة للسيطرة على الحريق والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

ويأتي ذلك فور تلقي غرفة الأزمات والعمليات بمحافظة القليوبية بلاغًا بنشوب حريق بأحد مصانع صناعة البويات والزيوت وامتداده إلى مخزن للألومنيوم بمدينة الخانكة.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة التعامل مع الحريق وتقديم جميع أوجه الدعم لقوات الحماية المدنية، حيث تم الدفع بـ18 سيارة إطفاء بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بواقع 12 سيارة من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية و6 سيارات من الإدارة العامة للحماية المدنية، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة وتأمين المواطنين.

ودعمًا لجهود قوات الحماية المدنية، تم الاستعانة بعدد من سيارات الإطفاء التابعة للمنطقة الجغرافية لشركات البترول، للمشاركة في أعمال مكافحة الحريق والتبريد، في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويدعم جهود السيطرة الكاملة على النيران ومنع امتدادها.

وشارك فريق من الهلال الأحمر المصري في موقع الحادث لتقديم الدعم الإنساني والإسعافات الأولية ورفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة طوال فترة التعامل مع الحريق.

كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف وتمركزها بمحيط موقع الحريق تحسبًا لأي طوارئ، فيما أكدت المتابعة الميدانية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

كما وجّه المحافظ بالدفع بعدد 10 لودرات للمشاركة في أعمال إزالة العوائق وتوسعة الممرات داخل المصنع، بواقع 4 لودرات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة و6 لودرات بالمشاركة المجتمعية، بما يسهم في تسهيل حركة سيارات ومعدات الحماية المدنية وتمكين فرق الإطفاء من الوصول إلى بؤر الاشتعال وتنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد بكفاءة وسرعة.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، وتوفير كافة الإمكانيات والمعدات اللازمة لدعم فرق الحماية المدنية، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة يأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

وتواصل قوات الحماية المدنية تنفيذ أعمال الإطفاء والتبريد المكثفة داخل المصنع ومحيطه، فيما تتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الموقف على مدار الساعة لحين الانتهاء الكامل من أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود أي بؤر اشتعال، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنطقة المحيطة، فيما تتولى الجهات المختصة أعمال المعاينة والفحص للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.