أعرب محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز التاريخي الذي حققه الفراعنة على نيوزيلندا ٣-١، مؤكدًا أن اللاعبين نجحوا في إسعاد الجماهير المصرية التي ساندت الفريق طوال المباراة.

وقال تريزيجيه في تصريحات عقب اللقاء: “حققنا فوزًا تاريخيًا ونشعر بالفخر بما قدمناه داخل الملعب، والأهم أننا أسعدنا الشعب المصري الذي كان ينتظر هذه النتيجة”.

وأضاف: “أتمنى أن يكون هذا الانتصار هو بداية الانطلاقة الحقيقية لنا في البطولة، فما زال أمامنا الكثير لتحقيقه خلال الفترة المقبلة”.

وأشار لاعب المنتخب الوطني إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به الفريق، قائلًا: “شعرنا وكأننا نلعب في مصر وليس خارجها، الجماهير المصرية كانت رائعة ومنحتنا دفعة معنوية كبيرة طوال المباراة”.

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، موضحًا: “اللاعبون نفذوا تعليمات الكابتن حسام حسن بشكل جيد، ولذلك تغير كل شيء في الشوط الثاني وظهر المنتخب بصورة مختلفة ساعدتنا على تحقيق الفوز”.