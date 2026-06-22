تجمع الآلاف في التشيك بسبب مخاوف بشأن استقلال وسائل الإعلام العامة

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تجمع عدة آلاف من الأشخاص خارج مقر التلفزيون التشيكي العام (سي تي) في براغ يوم الأحد في مسيرة تضامنية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء سي تي كي ووسائل إعلام تشيكية.

وكان المتظاهرون يحتجون على خطط حكومية يخشون أن تجعل التلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية أكثر تبعية من الناحية السياسية.

وقررت حكومة رئيس الوزراء الشعبوي اليميني أندريه بابيس قبل بضعة أيام إلغاء رسوم ترخيص الإذاعة والتلفزيون. وبدلا من ذلك، وبموجب خطط الحكومة، سيجري تمويل وسائل الإعلام العامة مباشرة من موازنة الدولة اعتبارا من بداية العام المقبل.

ومن المقرر أيضا أن يتلقوا أموالا أقل من ذي قبل. وكان بابيس قد قال في وقت سابق إن هناك إمكانات كافية للادخار في محطات البث. ووعد بعدم وجود أي تدخل سياسي.

ودعت إلى المسيرة الحركة المدنية "مليون لحظة من أجل الديمقراطية"، والتي كانت قد نظمت بالفعل احتجاجات مماثلة في جميع المدن التشيكية الكبرى في مايو/أيار.

وحذر المنظمون والمتحدثون في المسيرة من أن وسائل الإعلام مهددة بالتحول إلى أبواق للحكومة.

وجاء في الرسالة المكتوبة على اللافتات وفي النداءات خلال الاحتجاج: "المجتمع الحر يحتاج إلى إعلام حر".

ودعا المشاركون وزير الثقافة أوتو كليمبيرش من حزب سائقي السيارات الشعبي اليميني إلى سحب خطط الحكومة والاستقالة.

ونشر موظفو التلفزيون التشيكي لافتات من مبنى المحطة تحمل رسالة إلى المتظاهرين: "شكرا لكم!".

وأعلن موظفو التلفزيون التشيكي والإذاعة التشيكية عن إضراب اليوم الاثنين.

ومنذ ديسمبر، تحكم جمهورية التشيك حكومة ائتلافية تضم حزب بابيس الشعبي اليميني (أنو)، وحزب الحرية والديمقراطية المباشرة اليميني المتطرف، وحزب سائقي السيارات.