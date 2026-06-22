المرشح اليميني المدعوم من ترامب يتقدم في انتخابات كولومبيا الرئاسية

احتفظ المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا بتقدم ضئيل للغاية في الانتخابات الرئاسية الكولومبية مع فرز جميع الأصوات تقريباً يوم الأحد، في جولة إعادة تميزت بمخاوف الشعب من تجدد الصراع الداخلي.

وسيكون فوز دي لا إسبرييلا بمثابة إدانة فعلية لسياسات الرئيس المنتهية ولايته جوستافو بيترو، الذي وعد تلميذه بمواصلة أجندته إذا هزم منافسه المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقدم دي لا إسبرييلا، وهو رجل أعمال ومحام حصل على تأييد ترامب على الرغم من عدم ترشحه لمنصب سياسي من قبل، على المشرع التقدمي إيفان سيبيدا بحصوله على 7ر49% من الأصوات، وفقا للنتائج التي نشرتها السلطات الانتخابية. وحصل سيبيدا، حليف بيترو، على دعم7ر48 % من الأصوات. ولم يعلن مسؤولو الانتخابات رسميا عن الفائز.

وحتى قبل معرفة النتيجة، كان بيترو قد تعهد بالفعل بالطعن فيها، وبعد معرفة النتائج قال سيبيدا إن فريقه سيطعن في نتائج أكثر من 30 ألف مركز اقتراع.

ولم تؤدِ أي إعادة فرز للأصوات إلى قلب نتائج انتخابات رئاسية في التاريخ الكولومبي.

وهتف الناس في شوارع بوجوتا: "ارحل يا بيترو! ارحل يا بيترو!" وأطلقوا أبواق السيارات. وعرض كلا المرشحين على الناخبين استراتيجيات مختلفة تماما لمنع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من التعرض للعنف المستمر والوحشي، مثل السيارات المفخخة والاختطاف والاختفاء القسري والنزوح القسري، الذي عاشه الكولومبيون في العقود السابقة.

ووعد دي لا إسبرييلا، 47 عاما، باتباع نهج صارم في مكافحة الجريمة، بما في ذلك تهريب المخدرات. وقال أيضا إنه يخطط لإنهاء محاولات بيترو لإقامة مفاوضات سلام موازية مع جماعات مسلحة متعددة - وهو جهد فشل إلى حد كبير - وبناء سجون ضخمة، محاكيا السياسات الهجومية للرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة. وقد أدت تلك التكتيكات إلى خفض معدلات القتل في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى لكنها غذت اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

ويحمل دي لا إسبرييلا، الملقب بـ "النمر"، الجنسيتين الكولومبية والأمريكية، وهو من مؤيدي ترامب وعضو في الحزب الجمهوري.

وقال الخبير الاقتصادي المتقاعد فيكتور دوكي، 72 عاما، وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز اقتراع بالعاصمة بوجوتا: "لقد عانينا من صراع مسلح ومشكلة تهريب المخدرات لفترة طويلة جداً، وقد أدى هذا إلى استقطاب البلاد بشكل كبير". وأضاف: "أعتقد أنها واحدة من أهم الانتخابات التي جرت في كولومبيا هذا القرن".

وفي الجولة الأولى، حصل سيبيدا على 41% من الأصوات، بينما حصل دي لا إسبرييلا على 44%، وفقاً للنتائج الرسمية. وأثار بيترو، دون تقديم أدلة، الشكوك في النتائج بعد أن فشل سيبيدا، الذي كان يتصدر استطلاعات الرأي باستمرار قبل تصويت مايو/أيار، في الفوز بشكل مباشر بل وحل في المركز الثاني خلف دي لا إسبرييا.