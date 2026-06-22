باكستان وقطر: تواصل محادثات أمريكا وإيران على مستوى أدنى بقية الأسبوع

انتهت المفاوضات رفيعة المستوى في سويسرا الساعية إلى إنهاء دائم للحرب الإيرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، مع التخطيط لمحادثات على مستوى أدنى بقية الأسبوع، حيث وافقت إيران والولايات المتحدة على إنشاء "خلية فض اشتباك" لمعالجة القتال في لبنان.

وجاء في بيان صادر عن الوسيطين باكستان وقطر أن إيران والولايات المتحدة وافقتا على إنشاء "خلية فض اشتباك" لمعالجة القتال في لبنان. وستضم الخلية الحكومة اللبنانية وستعمل على "ضمان الالتزام بإنهاء العمليات العسكرية في لبنان".

ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون كافيا لوقف القتال بين جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران وإسرائيل، التي تحتل لبنان وتصر على ضرورة الاحتفاظ بيد طليقة لمهاجمة المسلحين الذين يشنون هجمات على شمال إسرائيل.

ولم تقدم الولايات المتحدة أي تعليق فوري، في حين أشادت إيران بعمل الوسطاء.

وتمثل المحادثات بداية عملية دبلوماسية مدتها 60 يوما تسعى للوصول إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب الإيرانية. لكن القتال في لبنان يظل أحد نقاط الخلاف الرئيسية.