فيفا: منتخب مصر كسر عقدته التاريخية بعد 33 ألف و628 يوما

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الضوء على الفوز التاريخي لمنتخب مصر على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، فجر الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لكأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قال فيفا عبر موقعه الرسمي عقب اللقاء الذي أقيم في فانكوفر "بعد مشاركته الأولى في كأس العالم عام ١٩٣٤، حقق المنتخب المصري فوزه الأول في البطولة بعد ٩٢ عامًا".

أضاف "يا له من إنجاز تاريخي في تاريخ هذه الأمة الكروية العريقة! وبهذا الفوز، تصدّرت المجموعة السابعة، وأصبحت في وضع ممتاز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية".

وأشار "قدّم الأسطورة محمد صلاح أداءً استثنائيًا مع مصر، مسجلاً هدفًا وممررًا كرة حاسمة. ولا ننسى مصطفى زيكو الذي سجّل هدفًا وصنع آخر".

ونوه فيفا في إحصائية أخرى أن المنتخب المصري حقق فوزه الأول في المونديال بعد 33 ألف و628 يوما من ظهوره الأول.

واستهل الفراعنة أربع مشاركات مونديالية بالخسارة 2-4 في كأس العالم 1934 بإيطاليا، واكتفى بتعادلين مع هولندا وأيرلندا ثم خسارة أمام إنجلترا في مونديال 1990 بإيطاليا أيضا.

وبعد غياب دام 28 عاما، لم يهنأ منتخب مصر بعودته لكأس العالم بل خسر مبارياته الثلاث في مونديال روسيا 2018 أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

وفي مونديال 2026، بدأ منتخب مصر مشواره بالتعادل 1-1 مع بلجيكا قبل الفوز على نيوزيلندا، وسيواجه إيران، فجر السبت المقبل في الجولة الثالثة.