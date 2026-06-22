عراقجي: وساطة باكستان وقطر حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان