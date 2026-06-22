 عراقجي: وساطة باكستان وقطر حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عراقجي: وساطة باكستان وقطر حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2026 - 7:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2026 - 7:44 ص

 قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن الوساطة الباكستانية والقطرية حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان


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