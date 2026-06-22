أعرب دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، عن خيبة أمله عقب الخسارة أمام منتخب مصر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن فريقه قدم شوطًا أول مميزًا قبل أن يتراجع أمام انتفاضة الفراعنة في الشوط الثاني.

وقال بازيلي في تصريحاته عقب اللقاء: “إنه لأمر مخيب للآمال. كنا في قمة مستوانا خلال الشوط الأول، حيث سيطرنا على الكرة وصنعنا العديد من الفرص”.

وأضاف: “في الشوط الثاني قدمنا أداءً جيدًا أيضًا، لكننا لم نتمكن من مجاراة إيقاع المباراة بعدما رفع المنتخب المصري من وتيرة لعبه بشكل واضح”.

وأوضح مدرب نيوزيلندا أن فريقه فشل في تكرار المستوى الذي ظهر به خلال النصف الأول من اللقاء، وهو ما منح الأفضلية للمنتخب المصري الذي نجح في قلب النتيجة وتحقيق الفوز.

واختتم تصريحاته قائلًا: “في النهاية كان لذلك تأثير سلبي علينا، لكن ما زلنا على بُعد مباراة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي. نعلم أننا مطالبون بالفوز على بلجيكا في الجولة الأخيرة”.