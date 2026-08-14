هيجسيث ينفي تقارير حول سوء الأوضاع على حاملة الطائرات إبراهام لينكولن

قال وزير ⁠الحرب الأمريكي بيت ⁠هيجسيث، اليوم، إن التقارير التي تحدثت عن سوء الأوضاع على متن حاملة الطائرات ⁠"إبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط كانت "تقدم صورة مغلوطة تماما".

وذكرت اثنتان من وسائل الإعلام المتخصصة ⁠في الشئون العسكرية، هما "نيفي تايمز" و"ستارز آند سترايبس"، أن السفينة التي تحمل على متنها 5000 فرد ولا تزال في البحر منذ نوفمبر 2025 شهدت ‌محاولات انتحار وتدهور المعنويات.

وتتمركز حاملة الطائرات في الشرق الأوسط منذ يناير الماضي، دعما للحرب الأمريكية على إيران.

وقال هيجسيث للصحفيين خلال زيارة إلى بنما: "نحرص على أن تحصل كل سفينة وكل طاقم وكل قبطان على كل ما ⁠يمكننا توفيره لهم في كل ⁠لحظة"، وفقا لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأوضح أن بعض عمليات الانتشار تكون أطول من غيرها، مضيفا: "أكن احتراما وامتنانا لهؤلاء البحارة أكثر من أي شخص آخر. ما يقومون ⁠به في أعالي البحار، في ظل تلك الظروف القاسية مع قلة ⁠التوقف في الموانئ، أمر لا ⁠يصدق".