البيت الأبيض يؤكد خسارة أمريكا ما بين 19 و26 مليار دولار بسبب تهرب الدول من الرسوم الجمركية

ذكرت الإدارة الأمريكية، في تقرير جديد صدر اليوم الخميس، أن دولا عديدة تمرر صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يحرم الولايات المتحدة من رسوم جمركية تتراوح بين 19 و26 مليار دولار سنويا.

ويُبين التقرير الصادر عن البيت الأبيض، أن الصين ردا على الرسوم الجمركية الجديدة في عام 2018 بإرسال بضائعها إلى دول أخرى، من المكسيك إلى ماليزيا، للتعبئة والتغليف والتجميع قبل تصديرها إلى الولايات المتحدة - وهي ممارسة تُعرف باسم "الشحن العابر". وقد أوحى هذا النمط بانخفاض الواردات الأمريكية من الصين، ولكنه مكن بكين من مواصلة تنمية قطاعها الصناعي بطرق قد تشكل تهديدا للمصانع الأمريكية وفرص العمل فيها.

وقال بيتر نافارو، مستشار التجارة في البيت الأبيض، للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، بأن الصين تحول صادراتها عبر أكثر من 40 دولة، مدعيا أن القضايا التي أثارها التقرير تتعلق في الواقع بدول أخرى تسهل التهرب من الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضاف نافارو: "لسنوات، سمحت عملية الاحتيال الكبرى بطريقة الشحن العابر للصين الشيوعية بتحويل صادراتها" إلى السوق الأمريكية دون الخضوع للرسوم المفروضة.

يأتي هذا التقرير قبيل زيارة مقررة في سبتمبر الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي أشاد به الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته لبكين في مايو الماضي.

من ناحيتها وصفت الحكومة الصينية علاقتها بالولايات المتحدة بأنها علاقة "استقرار استراتيجي"، إلا أن سياساتها الحكومية الداعمة للصادرات قد زعزعت استقرار قطاعات السيارات والمعادن والإلكترونيات في أمريكا وأوروبا واليابان وغيرها.

وأشار نافارو إلى إن دولا أخرى، كالهند، قد تلجأ أيضا إلى أسلوب الشحن العابر لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مضيفا أن الاتفاقيات التجارية الجديدة التي عقدتها إدارة ترامب ستتضمن بنودا تضمن معاقبة الشركاء التجاريين الذين يسمحون بهذا الأسلوب.

يتضمن التقرير مجموعة من التقديرات لحجم عمليات الشحن العابر للتهرب من الرسوم الجمركية، مستندا إلى أرقام من القطاعين الحكومي والخاص لتقدير قيمة البضائع المشحونة سنويا بما يتراوح بين 2ر34 مليار دولار و303 مليارات دولار سنويا. واستخدم التقرير رقمًا مركزيا قدره 75 مليار دولار لتقدير حجم الإيرادات الضريبية المفقودة.

ولمواجهة هذا التحدي، قال نافارو إن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بدأت استخدام الذكاء الاصطناعي في برنامج تجريبي لوقف عمليات الشحن العابر. قال نافارو إنه عندما يتبين أن المستورد زور شهادة منشأ سلعة ما، يمكن فرض تعريفات جمركية صادراته بأثر رجعي لمدة عام.