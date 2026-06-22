 الشرطة الفلبينية: مقتل 3 طلاب وإصابة 5 في إطلاق نار بمدرسة ثانوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة الفلبينية: مقتل 3 طلاب وإصابة 5 في إطلاق نار بمدرسة ثانوية


نشر في: الإثنين 22 يونيو 2026 - 8:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2026 - 8:13 ص

قالت الشرطة الفلبينية اليوم الاثنين إن ثلاثة طلاب قتلوا وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في مدينة تاكلوبان شرقي البلاد.  

 

 


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