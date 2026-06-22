الشرطة الفلبينية: مقتل 3 طلاب وإصابة 5 في إطلاق نار بمدرسة ثانوية

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قالت الشرطة الفلبينية اليوم الاثنين إن ثلاثة طلاب قتلوا وأصيب خمسة آخرون في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في مدينة تاكلوبان شرقي البلاد.