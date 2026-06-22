 فلسطين.. شهيدان أحدهما طفل وإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال ومستعمرين شمال الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين.. شهيدان أحدهما طفل وإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال ومستعمرين شمال الخليل

غزة - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2026 - 9:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2026 - 9:25 ص

استشهد طفل وفتى وأصيب شابان آخران، فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية ومستعمرين في بلدة بيت أمر شمال الخليل في فلسطين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض "15 عاما"، والفتى عيسى عرفات إسماعيل عوض "19 عاما"، برصاص قوات الاحتلال قرب مستعمرة كرمي تسور المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة بيت أمر، إذ تركتهما ينزفان لفترة طويلة، قبل أن تحتجز جثمانيهما.

وأصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة، ونُقلا إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتهما بالمستقرة، بحسب "وفا".

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