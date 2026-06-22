انتهاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمحادثات الفنية ستستمر

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت مبكر من اليوم الاثنين بباكستان وقطر لوساطتهما بعد المحادثات في سويسرا، قائلا إنهما "حققا تقدما كبيرا".

واعترفت كل من باكستان وقطر وإيران بانتهاء الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى. ولم تعلق الولايات المتحدة.

وقال عراقجي في رسالة على منصة إكس إن الاختبار الحقيقي الأول للتفاهمات التي تم التوصل إليها سيكون أسلوب فض الاشتباك الذي تم وضعه بشأن القتال بين إسرائيل و حزب الله المدعومة من إيران في لبنان.

وربطت إيران نجاح المحادثات بانتهاء القتال هناك. وتصر إسرائيل على أنها ستواصل احتلال الأراضي اللبنانية وأنه يجب أن تكون يدها طليقة لمحاربة حزب الله، الذي شن هجمات على شمال إسرائيل.