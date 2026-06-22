السيسي يهنئ المنتخب الوطني بأول انتصار تاريخي لمصر في كأس العالم

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني المصري وجماهير الشعب المصري، بمناسبة تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات مصر بمنافسات كأس العالم، مشيدًا بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبون، والذي عكس ما يتمتع به أبناء الوطن من عزيمة وإرادة وإصرار.

وحقق المنتخب الوطني المصري فوزه الأول تاريخيًا في كأس العالم، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز 3-1، أمام نظيره منتخب نيوزيلندا، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس، بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.



وأكد الرئيس السيسي في تغريدة عبر صفحته الرسمية فيس بوك، أن الفوز المستحق يمثل بداية واعدة لمواصلة المشوار بثقة وطموح، معربًا عن تطلعه إلى استمرار النتائج الإيجابية ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، بما يعكس مكانة الرياضة المصرية وقدرتها على تحقيق الإنجازات.



وأشار الرئيس إلى أن هذا الإنجاز التاريخي يجسد روح التحدي والإصرار التي يتميز بها المصريون، متمنيًا للمنتخب الوطني التوفيق والنجاح في استكمال مشواره بالمونديال وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد الجماهير المصرية.