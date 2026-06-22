إبراهيم حسن: قادرون على التعويض في الشوط الثاني أمام نيوزيلندا

أبدى إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني المصري، ثقة في عودة الفراعنة رغم التأخر أمام نظيره منتخب نيوزيلندا بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

سجل منتخب نيوزيلندا الهدف الأول عن طريق المدافع فين سورمان في الدقيقة 15 بعد ركلة ركنية حولها برأسية قوية للشباك.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات بين شوطي المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس»: «ستكون هناك حلول في الشوط الثاني لأن بعض اللاعبين مستواهم تراجع عن المباراة الأولى».

وأضاف: «قادرون على التعويض، ولا بد من الضغط بقوة على دفاع نيوزيلندا، لتوريطهم في أخطاء، وإلا ستكون مهمتهم أسهل».

وأتم: «وقد حذرنا من كل هذه الأخطاء بسبب اعتماد نيوزيلندا على الكرات العالية».

وكانت المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها من المجموعة السابعة شهدت تعادل إيران أمام بلجيكا بدون أهداف مساء أمس، الأحد، وبات المنتخب الوطني أمام فرصة كبيرة لتصدر المجموعة.