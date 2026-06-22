صلاح: الجيل الحالي لمنتخب مصر صنع تاريخا سيتذكره الجميع

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يرى محمد صلاح، نجم وقائد المنتخب الوطني المصري، أن الجيل الحالي للفراعنة حقق إنجازًا تاريخًا سيتذكره الجميع طوال السنوات المقبلة.

حقق المنتخب الوطني المصري فوزه الأول تاريخيًا في كأس العالم، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز 3-1، أمام نظيره منتخب نيوزيلندا، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس، بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وقال محمد صلاح في تصريحات عقب نهاية المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس»: «أول فوز في تاريخ مصر بكأس العالم، بالطبع لحظات مذهلة لا أجد كلمات أصفها بها».

وأضاف: «إنجاز كبير للاعبين والجهاز الفني، هذا الجيل صنع تاريخًا سيتذكره الجميع، أفضل إنجاز للكرة المصرية في كأس العالم».

وتابع: «سعداء بمساندة الجماهير، سعداء بهم.. حصلنا 4 نقاط وتصدرنا المجموعة، ولكن مباراة إيران مهمة جدا».

وأتم: «سنفرح اليوم وبعدها سنركز على المواجهة القادمة».

وقدم صلاح أداءً مميزًا خلال مباراة اليوم، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، كما حقق العديد من الأرقام القياسية.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم للمنتخب الوطني المصري في الدقيقة 67 من مواجهة نيوزيلندا، ليصبح الهداف التاريخي للفراعنة في كأس العالم برصيد 3 أهداف.

كما أصبح أكثر لاعب مشاركة بقميص الفراعنة في البطولة برصيد 4 مباريات بالمشاركة مع محمود حسن تريزيجيه.

وساهم محمد صلاح في 5 أهداف من أصل 9 سجلتهم مصر في تاريخ كأس العالم.

كما وصل محمد صلاح للهدف رقم 68 في جميع البطولات مع المنتخب الوطني ليصبح على بعد هدف واحد من لقب الهداف التاريخي للفراعنة والمسجل باسم المدير الفني الحالي حسام حسن.