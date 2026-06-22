ربيعة: من حقنا أن نفرح بإنجاز الفوز التاريخي على نيوزيلندا في كأس العالم

أكد رامي ربيعة، مدافع المنتخب الوطني المصري، أهمية الفوز على نيوزيلندا وتحقيق إنجاز تاريخي للكرة المصرية، ومشيرًا في الوقت نفسه لرغبة الجيل الحالي في تحقيق المزيد من الانتصارات.

وحقق المنتخب الوطني المصري فوزه الأول تاريخيًا في كأس العالم، بعدما قلب تأخره بهدف لفوز 3-1، أمام نظيره منتخب نيوزيلندا، في المباراة التي جمعت المنتخبين فجر اليوم، الإثنين، على ملعب بي سي بليس، بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وقال رامي ربيعة في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس»: «مكسب مهم وضعنا في الصدارة، ونركز في كل مباراة على حدة ومن حقنا أن نفرح بهذا الإنجاز».

وأضاف: «مباراة إيران لن تقل أهمية عن مواجهة نيوزيلندا، واللاعبون لديهم رغبة في تحقيق إنجاز لتاريخهم».

واختتم: «الأجواء هنا أشبه بمصر، أبارك لجمهور وشعب مصر وللاعبين الذين أثبتوا جدارة واستحقاق لصناعة تاريخ لأنفسنا».

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطني المصري صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب إيران برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف فقط عن بلجيكا الثالثة بنفس الرصيد، فيما تجمد رصيد منتخب نيوزيلندا عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.