قال الفنان أمير صلاح الدين عن تجربته مع الأبوة، إنها مسئولية كبيرة تغيّر حياة الإنسان بالكامل سواء كان فنان أو يعمل في أي مجال آخر، وكذلك بالنسبة للأم.

وأضاف "صلاح الدين" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، بمناسبة يوم الأب العالمي، أن وجود الأبناء يدفع الإنسان إلى مراجعة نفسه وتغيير الكثير من عاداته إذا كانت سلبية، قائلاً: “حياة أخرى ومسئولية.. حد ربنا خلقه لك وأنت السبب في وجوده، فلازم تبقى قدها، لو كنت مستهتر مش هتبقى مستهتر، ولو كنت بتسهر هتظبط يومك، وهتصلي في وقت الصلاة، ولازم تبقى نموذج لأولادك”.

ولفت إلى أن الأبوة جعلته أكثر حرصًا وخوفًا على أبنائه، مضيفًا: “بقيت بخاف وسبحان الله حاسس إنهم بيربوني أنا بتربى تاني”، واصفًا تجربة الأبوة بأنها جميلة.

ووجه رسائل إلى أبنائه، مشيدًا بمواهبهم المختلفة، حيث قال لابنته الصغيرة لين إنها تتمتع بكاريزما كبيرة ويحبها الجمهور وصوتها وتمثيلها، ووصف ابنه زين بأنه يمتلك موهبة في التمثيل والغناء لكنه يميل أكثر إلى الرسم بسبب خجله.

وتمنى لزين الالتزام بالصلاة والاستمرار في تنمية موهبته الفنية، كما أشاد بابنته ريحانة، واصفًا إياها بأنها “جميلة الجميلات” وممثلة موهوبة، خاصة بعد مشاركتها في أحد العروض المدرسية هذا العام.

وخلال اللقاء، شارك أبناءه الغناء، حيث قدم معهم أغنية “بنتي حبيبتي” في أجواء عائلية تزامنًا مع الاحتفال بيوم الأب العالمي.

وتحتفل مصر ومجموعة من الدول العربية اليوم 21 يونيو، بيوم الأب العالمي، ويعد هذا اليوم فرصة للأبناء لتكريم آبائهم والاحتفاء بهم.