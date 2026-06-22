رجل يقتل صديقته وطفلين في حادث عنف منزلي

أكدت شرطة مقاطعة باك نينه في شمال فيتنام اليوم الأحد أن جريمة قتل وانتحار في فييت ين وارد أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم طفلان، وإصابة آخر.

وكشف التحقيق الأولي أن الحادث وقع في حي باي بانج السكني بعد نزاع في علاقة واضحة بين "ان تي ان" (31 عاما) ونجوين فان توين (36 عاما)، من بلدية باك لونج في مقاطعة باك نينه. وتردد أن توين استخدم سكينا لمهاجمة "ان تي ان" وابنها "ان اتش بي" (10 أعوام) وابنتها "ان بي بي" (ستة أعوام) قبل أن ينتحر.

كما أصيبت شقيقة "ان تي ان" (11 عاما) ، والتي تدعى "ان بي ان" خلال الحادث. ونقلت إلى مستشفى "فييت ين" العام لتلقي العلاج الطارئ.

وفور تلقي بلاغات من السكان المحليين بشأن الواقعة، انتقل محققون من وكالة التحقيقات التابعة لشرطة المقاطعة على الفور إلى موقع الحادث، وعملوا بالتنسيق مع إدارة الشرطة الجنائية في فييت ين، وفقا لصحيفة فيتنام نيوز.

ويعمل محققو شرطة المقاطعة، بالتعاون مع الجهات المختصة، لفحص مسرح الجريمة وإجراء فحوصات الطب الشرعي، كما سيستمر التحقيق في القضية وفقا للقانون.