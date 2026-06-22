قطر: 54 مصابا و18 مفقودا بعد انفجار في مدينة رأس لفان الصناعية

هز انفجار محطة تصدير الغاز الطبيعي الرئيسية في قطر ليلة الأحد بينما كان العمال يحاولون استئناف العمليات هناك بعد أن قصفتها إيران خلال الحرب، مما تسبب في حريق أدى إلى إصابة 54 شخصاً على الأقل في حين كان 18 آخرون لا يزالون في عداد المفقودين بعد مرور ساعات.

ويمكن أن يتسبب الانفجار في منطقة رأس لفان الصناعية في مزيد من الفوضى في أسواق الطاقة العالمية، لا سيما وأن قطر تظل واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. وكانت قطر قد اوقفت إنتاجها بعد أن أدى خنق إيران لمضيق هرمز إلى عدم قدرتها على إرسال الشحنات إلى عملائها.

ومع تخفيف إيران قبضتها على المضيق مع استمرار المفاوضات بشأن إنهاء دائم للحرب، بدأت قطر العمل لمحاولة إعادة تشغيل محطة التصدير الخاصة بها. وفي ليلة الأحد، أدى هذا العمل إلى اندلاع انفجار وحريق في منشأة برزان لإمداد الغاز، حسبما ذكرت شركة قطر للطاقة الحكومية.

ولا يزال حجم الأضرار غير معروف بعد الانفجار، حيث قال المسؤولون في البداية إن بضعة أشخاص فقط أصيبوا. ولكن بعد ساعات، قدمت وزارة الداخلية القطرية أرقاما أكبر بكثير للضحايا.