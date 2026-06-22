إيران تلتزم بالدبلوماسية بينما ترامب يهدد أثناء المفاوضات بشن هجمات

أعرب الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع ممثلين أمريكيين في سويسرا عن احتجاجه على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران إذا واصلت جماعة حزب الله في لبنان "إثارة المشاكل"، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد وقت قصير من بدء المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورجنشتوك الجبلي بسويسرا، اليوم الأحد.

وكان الجانبان قد تعهدا بالامتناع عن مزيد من الهجمات أو التهديدات بموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت مطلع هذا الأسبوع، والتي مهدت الطريق للمحادثات في سويسرا وتستهدف التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.

وردت إيران على تهديدات ترامب بنبرة أقل عدوانية، حيث قال كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف للمسؤولين الأمريكيين أنهم ما كانوا ليجدوا أنفسهم في وضعهم اليائس الحالي إذا كانت هذه التهديدات فعالة بالفعل.

وكتب قاليباف على موقع "إكس" "نحن لا نأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لكن من الأفضل لهم أن يظهرا المزيد من ضبط النفس"، مضيفا أن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال مستعدة للرد بطرق أخرى. "مهما كثر حديثهم، نحن الذين نتخذ الإجراءات".

كما أوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طهران أنه يفضل النهج الدبلوماسي.

وقال بزشكيان، وفقا لمكتبه: "يجب أن نختار الحوار وألا نبقى في حالة حرب - خاصة وأن الأمن الاقتصادي للبلاد هو الأولوية القصوى للحكومة". وفي ضوء الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تمر بها البلاد، تأمل إيران أيضا أن تؤدي المفاوضات إلى تخفيف العقوبات.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية "إسنا" بعد ذلك بفترة وجيزة أن المحادثات في بورجنشتوك، التي شارك فيها أيضا ممثلون عن الوسيطين باكستان وقطر ، قد تم تعليقها لمدة 80 دقيقة لإجراء مشاورات داخلية.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بشن هجمات جديدة إذا لم تمنع حزب الله من "التسبب في مشاكل"، حيث لا يزال القتال المستمر بين إسرائيل والميليشيا المدعومة من إيران يهدد المفاوضات بين واشنطن وطهران.

ونشر ترامب تصريحاته الأخيرة على منصة تروث سوشيال الخاصة به اليوم الأحد بعد لحظات فقط من بدء المحادثات رفيعة المستوى في سويسرا بين ممثلين أمريكيين وإيرانيين تهدف إلى التفاوض على اتفاق سلام طويل الأمد بعد توقيع مذكرة تفاهم يوم الأبعاء الماضي.

وبموجب المذكرة المتفق عليها بين طهران وواشنطن، يتعين على إسرائيل وحزب الله أيضا وقف أعمالهما العدائية، لكن الجانبين واصلا تبادل الهجمات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الأحد أن خمسة أشخاص، بينهم طفل، قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على وادي البقاع، في حين اتهم الجيش الإسرائيلي أيضا حزب الله بشن المزيد من الهجمات.

كانت إيران قد أعلنت إغلاق مضيق هرمز بسبب الهجمات الإسرائيلية في لبنان وحذرت من أنه قد لا يتم تحقيق الكثير في المحادثات مع الولايات المتحدة إذا لم يتوقف القتال.

وقالت إيران أمس السبت إنها ستتراجع عن إعادة فتح مضيق هرمز على النحو المتفق عليه في المذكرة، مشيرة إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة في لبنان.

ورد ترامب اليوم الأحد داعيا إيران إلى أن "توقف فورا وكلاءها الذين يحصلون على رواتب عالية في لبنان من التسبب في المشاكل".

وكتب ترامب في إشارة إلى تصاعد القتال مع إيران قبل أسبوع من توقيع المذكرة "إذا لم يفعلوا ذلك، فسنضرب إيران بقوة شديدة مرة أخرى، تمامًا كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر!".