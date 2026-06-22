أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة، مؤكدًا أن الأجواء التي صاحبت المباراة منحت اللاعبين دفعة معنوية هائلة وساهمت في تقديم الأداء المطلوب.

وقال حسام حسن في تصريحات عقب اللقاء: “إحساسي هو نفس إحساس شعب مصر السهران لمتابعة المباراة، سواء من خلف الشاشات أو في المدرجات، فقد شعرنا وكأننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا”.

وأضاف المدير الفني للفراعنة: “قلت للاعبين قبل المباراة إننا نلعب في مصر، وبالفعل الأجواء في فانكوفر كانت أشبه باستاد القاهرة من حيث الحضور والدعم الجماهيري”.

وحرص حسام حسن على توجيه الشكر للجماهير المصرية، قائلًا: “أشكر الجماهير المصرية العظيمة، وأشكر كل البسطاء والغلابة الذين سهروا لمساندة المنتخب ومتابعة المباراة”.

كما وجه الشكر إلى أسرته والجهاز الفني المعاون، مضيفًا: “أشكر أولادي وزوجتي على دعمهم الدائم، كما أشكر أفراد الجهاز الفني الوطني المعاون، فقد أخذنا بالأسباب وعملنا بكل جد واجتهاد من أجل إسعاد الشعب المصري”.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيواصل العمل والتركيز خلال الفترة المقبلة من أجل استكمال المشوار وتحقيق طموحات الجماهير المصرية في بطولة كأس العالم 2026.