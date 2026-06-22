مراسل مجلة الإيكونوميست: حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز ستستمر في تقييد حركة المرور

قال جريج كارلستروم، مراسل مجلة الإيكونوميست لشئون الشرق الأوسط، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستظل مقيدة طالما استمر الغموض حول وضع الممر المائي.

وأضاف كارلستروم في حديث مع شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أنه "يجب أن نتذكر أن السؤال الأساسي فيما يتعلق بمضيق هرمز ليس: هل تقول إيران إنه مفتوح أم مغلق؟، بل هل تعتقد كل من شركات الشحن وشركات التأمين أنه مفتوح؟ هل سيخاطرون بمرور ناقلات النفط عبر المضيق، مع علمهم باحتمالية انهيار الاتفاق وتعطل هذه السفن؟".

وتابع: "كلما زاد الجدل حول وضع المضيق، ازداد تردد هذه الشركات في عبوره".

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تنص على أن تبذل إيران "قصارى جهدها" لضمان "مرور السفن التجارية بأمان ودون رسوم" عبر المضيق لمدة 60 يوما، لكن إيران هددت بالفعل بالتراجع عن هذا التعهد.

ويوم السبت الماضي، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية أنها ستغلق المضيق النفطي الحيوي ردا على استمرار الهجمات الإسرائيلية في لبنان وعدم تنفيذ الولايات المتحدة لاتفاق إنهاء الحرب.

وفي ختام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بسويسرا، شكلت طهران وواشنطن قناة اتصال لضمان "المرور الآمن" في المضيق وتجنب الحوادث، وفقا لبيان صادر عن الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان.