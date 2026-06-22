الأمم المتحدة: هناك نحو 16 مليون شخص بأفغانستان يحتاجون إلى المياه النظيفة في عام 2026

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، بأن هناك ما يقدر بنحو 16 مليون شخص في أنحاء أفغانستان يحتاجون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في عام 2026، مسلطا الضوء على تزايد تأثير نقص المياه على المجتمعات الضعيفة.

وأوضح المكتب التابع للأمم المتحدة في بيان له، صدر اليوم الاثنين ونقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن قلة المياه تعرّض الأطفال لمخاطر صحية أكبر، وتتسبب في تعطيل ممارسة أنشطة الحياة اليومية بأنحاء البلاد، مما يجبر المجتمعات على تبني آليات للتكيف في ظل تدهور الأوضاع.

وحذر المكتب الأممي، من أن الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات للصرف الصحي، لا يزال يعد تحديا إنسانيا بالغ الأهمية.

وتعاني أفغانستان من موجات جفاف متكررة، وبنية تحتية غير كافية لإدارة المياه، وانتشار للفقر، وهو الأمر الذي يجبر ملايين الأشخاص على الكفاح من أجل تأمين كميات كافية من المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي والزراعة.