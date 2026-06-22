ساعر: إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما لم يخرقه حزب الله

زعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن «بلاده ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما لم يخرقه حزب الله».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «لا مطامع إقليمية لدينا في لبنان، لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية، ولن نعرض مواطنينا لهجمات حزب الله واحتمال غزوه»، بحسب ادعائه.

وأشار إلى أن سيادة لبنان انتُهكت لعقود وحتى اليوم بسبب ما وصفه بـ«الاحتلال الإيراني غير المباشر من قِبل حزب الله»، قائلًا إن «تفكيك دولة الحزب يصب في مصلحة لبنان وإسرائيل»، وفق مزاعمه.

وكشفت تقديرات إسرائيلية أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان استجابة للضغوط الأمريكية، لكنها تدرس إدخال تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة بهدف تقليل المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تواصل التمسك بضرورة الإبقاء على وجود عسكري في جنوب لبنان، مع بحث خيارات ميدانية جديدة تتعلق بآلية الانتشار وحماية القوات.

وفي مؤشر على التباينات بين الجانبين، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا في الوقت نفسه متانة العلاقات بين البلدين.

وقال نتنياهو: «نحن قادة دولتين مستقلتين فخورتين، نتفق في كثير من الأحيان ونختلف في بعض الأحيان»، من دون الخوض في تفاصيل نقاط الخلاف.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات للرئيس الأمريكي انتقد فيها حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الغارات الإسرائيلية في لبنان، متسائلًا عن جدوى استمرار استهداف المباني والبنية التحتية.

كما صعّد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية، داعيًا تل أبيب إلى التوقف عن توجيه الانتقادات لواشنطن، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة ما تزال الحليف الدولي الأبرز لإسرائيل.