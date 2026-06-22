الوفد الإيراني يغادر مقر مفاوضات سويسرا متوجها إلى طهران

أفادت وكالة «فارس» بأن الوفد الإيراني المفاوض برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، غادر اليوم، الأراضي السويسرية متوجهًا إلى إيران، بعد مشاركته في الاجتماعات التي عُقدت في سويسرا.

وأعلن الوسطاء انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسئولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم الاثنين، وذلك بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل ‌إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

ووفقا للبيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورجنشتوك الجبلي السويسري المملوك لقطر.

وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان، وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق المتنازع عليه.

وبدأ جيه.دي.فانس، نائب الرئيس الأمريكي، محادثات مع مسئولين إيرانيين أمس الأحد، بموجب شروط مذكرة تفاهم تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، لتمديد وقف إطلاق النار الهش الذي بدأ في أبريل نلمدة 60 يوما أخرى على الأقل. واستمرت المناقشات حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار والتنمية في إيران.

وقبل بدء المحادثات رسميا أمس الأحد بقليل، أفادت شبكة ⁠فوكس نيوز أن ترامب قال إنه أبلغ المسئولين الإيرانيين بأنهم «لن يكون لديهم بلد» إذا حاولوا إغلاق المضيق مرة أخرى. كما كرر ترامب تهديدا سابقا بأن الولايات المتحدة ستسيطر على الممر المائي وربما تفرض رسوم عبور خاصة بها.

وقدمت مصادر أمريكية وإيرانية روايات منفصلة عن المناقشات التي جرت في سويسرا.

وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن مصدر مطلع، إنه بعد أن أصبحت تهديدات ترامب علنية، رفض الوفد الإيراني العودة إلى القاعة التي تُعقد فيها المحادثات، على الرغم من استمرار تبادل الرسائل عبر الوسطاء الباكستانيين والقطريين.

ووفقا لمصدر وكالة تسنيم، قال الإيرانيون إن بدء المفاوضات بشأن القضايا النووية يتطلب تنفيذ أجزاء أخرى من مذكرة التفاهم، بما في ذلك الإفراج عن الأصول المجمدة والإعفاءات الأمريكية التي تسمح بتصدير النفط الإيراني.