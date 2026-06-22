معبر رفح يشهد دخول دفعات من شاحنات المساعدات لإغاثة قطاع غزة

دفعت الجهات المختصة عند معبر رفح البري بشاحنات المساعدات تجاه معبر كرم أبو سالم، اليوم الاثنين؛ تعزيزا لجهود الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح لـ"الشروق"، أنه تم إدخال دفعات من الشاحنات المحملة بمئات الأطنان من المواد الغذائية الضرورية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام والمواد البترولية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

وكشف المصدر أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو وحتى أمس الأحد بلغ 32950 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 703 آلاف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 2254 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 627 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37 ألفا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28584 طنا من الغاز، و60345 طنا من السولار، و1266 طنا من البنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس.