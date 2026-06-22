وكالة تسنيم عن مصدر إيراني: طهران تعتبر تعهداتها قابلة للتراجع إذا لم ينفذ البند 13 من مذكرة التفاهم

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قال مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني، إن «طهران تعتبر تعهداتها قابلة للتراجع إذا لم ينفذ البند 13 من مذكرة التفاهم».

واستعرض المصدر خلال تصريحات لوكالة «تسنيم»، صباح الاثنين، بعض المواضيع التي طُرحت في مفاوضات سويسرا بين الوفدين الإيراني والأمريكي.

وأوضح المصدر أن «إيران ذهبت إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ البند 13 من التفاهم، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق نهائي».

وأضاف: «إذا لم يُنفذ البند 13، مع إعطاء الأولوية للمادة الأولى بشأن لبنان، فإن إيران تعتبر تعهداتها قابلة للتراجع»، بحسب تعبيره.

وأشار المصدر إلى «اعتزام الأطراف تشكيل وحدة لفض النزاع بمشاركة إيران وأمريكا ولبنان، لمراقبة تنفيذ البند الأول في لبنان».

وذكر المصدر أن «إيران تعد جزءًا من الترتيبات الأمنية في لبنان، حيث تمكنت من إرساء ترتيبات تخص المادة الأولى في الملف اللبناني».

ونوه أن «تنفيذ باقي البنود ومنها بند لبنان والإعفاءات وتحرير الأموال، هو الأمر المرتبط بإعادة فتح مضيق هرمز والمفاوضات».

وأفاد بأن «مفاوضات الوفد الإيراني الرئيسي انتهت في سويسرا، ولا يزال الخبراء متواجدين هناك لمتابعة مسار تنفيذ التفاهم».

وفي سياق متصل، لفت إلى أن «إيران لا توازي بين مضيق هرمز والحصار، على الرغم من رفع الحصار البحري».

ونفى إجراء أي مفاوضات بشأن الملف النووي، وكذلك أي مفاوضات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.