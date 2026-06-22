تايوان تبدأ تدريبات عسكرية لتعزيز الجاهزية القتالية للجزيرة

بدأت تايوان، اليوم الاثنين، سلسلة من التدريبات العسكرية التي تستمر لمدة خمسة أيام، بهدف تعزيز الجاهزية القتالية للجزيرة في حال وقوع هجوم عسكري صيني.

وفي مدينة تاويوان - التي تضم أكبر مطار دولي في الجزيرة - تحركت الدبابات في شوارع المدينة وعلى الطرق السريعة، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو وصور من التدريبات، بينما قامت مركبات مدرعة تابعة للواء المشاة 269 التابع للجيش، بدوريات استعداد قتالي، صباح اليوم.

وتهدف تدريبات الجاهزية القتالية الفورية إلى اختبار مدى سرعة انتشار الوحدات العسكرية، ولا سيما في مواجهة احتمال تصعيد مفاجئ لحرب المنطقة الرمادية الصينية.

وتشير تكتيكات "المنطقة الرمادية" إلى مجموعة من التكتيكات الهجومية التي تتراوح بين دوريات سفن البحرية وتحليق المسيّرات، ولكنها لا تصل إلى حد القتال المباشر.