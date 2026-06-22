إضراب آلاف العاملين في وسائل الإعلام العامة التشيكية احتجاجا على خطط لإصلاح إعلامي

بدأت العديد من البرامج التلفزيونية في جمهورية التشيك، بثها متأخرا دقيقة واحدة عن موعدها، فيما ارتدى مقدمو البرامج ملابس سوداء، اليوم الاثنين، بالتزامن مع دخول آلاف العاملين في وسائل الإعلام العامة في إضراب ليوم واحد احتجاجا على خطط يخشون أن تهدد استقلالية وسائل الإعلام العامة.

وتم تقليص نطاق المحتوى على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات التليتكست، إلا أن التأثير العام ظل في البداية محدودا.

وتأتي هذه الاحتجاجات ردا على قرار اتخذه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الشعبوي اليميني أندريه بابيش قبل أسبوع، يقضي بإلغاء رسوم تراخيص الإذاعة والتلفزيون.

وبموجب خطط الحكومة، التي لا يزال يتعين إقرارها من جانب البرلمان ، سيتم تمويل وسائل الإعلام العامة مباشرة من ميزانية الدولة اعتبارا من بداية العام المقبل.

ومن المقرر أيضا أن تتلقى وسائل الإعلام العامة تمويلا أقل بكثير من السابق.

ويرى المنتقدون، أن هذه الخطوة تمثل هجوما على استقلالية وسائل الإعلام العامة.

ومع ذلك، اتهم وزير الثقافة اليميني أوتو كليمبير الموظفين، المضربين بأن دافعهم هو المال وليس القيم.

ونظم عدة آلاف من الأشخاص، أمس الأحد، احتجاجا أمام مركز البث التابع للتلفزيون التشيكي في براغ، حاملين لافتات كُتب عليها شعارات مثل: "الإعلام الحر يساوي مجتمع حر."