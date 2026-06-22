ارتفاع كبير في تركيب أنظمة تخزين الكهرباء بألمانيا

تشهد ألمانيا، نموا ملحوظا في تركيب أنظمة تخزين الكهرباء، مدفوعا على وجه الخصوص بالتوسع القوي في مشروعات التخزين الكبيرة.

وأعلن الاتحاد الألماني للطاقة الشمسية، استنادا إلى سجل بيانات السوق، أنه جرى تركيب نحو 225 ألف نظام لتخزين الكهرباء بسعة إجمالية بلغت 3.4 جيجاوات / ساعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت أنظمة التخزين الكبيرة المحرك الرئيسي لهذا النمو، بعدما استحوذت على سعة بلغت 1.47 جيجاوات / ساعة، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف المستوى المسجل قبل عام. وبذلك تجاوزت هذه الأنظمة أنظمة التخزين المنزلية المرتبطة بالطاقة الشمسية، التي سجلت زيادة محدودة فقط.

وأوضح الاتحاد الألماني للطاقة الشمسية، أن أنظمة تخزين الكهرباء تتيح الاحتفاظ بفائض الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتساهم في الحد من اختناقات الشبكات الكهربائية وتقليل الحاجة إلى التدخلات المكلفة في منظومة الكهرباء.

وتعادل سعة جيجاوات / ساعة واحدة تقريبا استهلاك الكهرباء المنزلي اليومي لنحو 300 ألف شخص في ألمانيا.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد كارستن كورنيش، إن أنظمة التخزين تمثل "تقنية أساسية لدمج الطاقة المتجددة، وبالتالي لنجاح التحول في قطاع الطاقة".

وأضاف كورنيش: "في ظل بطء التوسع في شبكات الكهرباء، لم يعد بالإمكان تشغيل محطات الطاقة الشمسية الجديدة بصورة مربحة في كثير من الحالات من دون أنظمة تخزين للكهرباء. كما أن نحو ثلثي محطات الطاقة الشمسية المخطط لها خلال العامين المقبلين يجرى التخطيط لها بالتزامن مع أنظمة تخزين".

ورغم ما وصفه كورنيش بـ"طفرة التخزين" الحالية في ألمانيا، فإنه حذر من أن استمرار هذا النمو ليس مضمونا.

وأشار كورنيش إلى أن دراسة أعدتها شركة "إنرفيس" للاستشارات أظهرت أنه في حال استمرار الظروف غير المواتية، فقد لا تضاف حتى عام 2029 سوى نحو 15 جيجاوات / ساعة من سعات التخزين الكبيرة الجديدة.

وأضاف كورنيش أن هناك مشروعات أخرى قيد التخطيط بسعة إجمالية تبلغ 58 جيجاوات / ساعة، إلا أن تنفيذها ما زال يواجه قدرا كبيرا من عدم اليقين.

وقال كورنيش: "هناك الكثير من الاستثمارات الجاهزة، لكن إجراءات الربط بالشبكة التي تستغرق وقتا طويلا وحالة عدم اليقين التنظيمية تعرقل التوسع".

وأكد كورنيش أن أنظمة تخزين الكهرباء تسهم في خفض تكاليف منظومة الطاقة، وتقليل اختناقات الشبكات، وتعزيز أمن الإمدادات.

وأضاف: "يجب ألا يتعثر التوسع في هذه التقنية بسبب عقبات بيروقراطية وتنظيمية يمكن تجنبها".