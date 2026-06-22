مسئول سوري: 3 آليات إسرائيلية على متنها 20 جنديا تتوغل بريف درعا الغربي

أفاد مسئول سوري، بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في ‏قرية ‏العارضة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف ‏درعا ‏الغربي.‏

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود قوله ‏إن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، اثنتان ‏منها ‏عسكريتان والثالثة سيارة، وعلى ‏متنها نحو 20 جنديا‎ ‎توغلت لفترة محدودة،‌ داخل ‌‏قرية العارضة وفي الأراضي الزراعية المحيطة بها‎.‎

وأوضح محمود، أن القوة المتوغلة وصلت إلى منطقة ‏بئر ‏بلال الغبيط، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً استمر ‏قرابة ساعة ‏قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر ‏الطريق ‏الزراعي شمال قرية معرية‎.‎

وأشارت الوكالة، إلى أن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ‏‌‏(أندوف) نفذت أمس الأحد جولة ميدانية في قريتي ‌‏عابدين ومعرية بريف ‏درعا الغربي، شملت عدداً من ‌‏الشوارع والأحياء، حيث التقت عدداً من المواطنين، ‌‏وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على ‏تطورات ‌‏الأوضاع في المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل، ‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات ‌‏‌واعتقالات وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎ ، بحسب سانا.‎

وتطالب سوريا، باستمرار ‏بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏الاضطلاع بمسئولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من الجنوب السوري.‏