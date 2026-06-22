مسئول سوري: 3 آليات إسرائيلية على متنها 20 جنديا تتوغل بريف درعا الغربي

أفاد مسئول سوري، بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، في قرية العارضة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود قوله إن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، اثنتان منها عسكريتان والثالثة سيارة، وعلى متنها نحو 20 جنديا توغلت لفترة محدودة، داخل قرية العارضة وفي الأراضي الزراعية المحيطة بها.
وأوضح محمود، أن القوة المتوغلة وصلت إلى منطقة بئر بلال الغبيط، حيث أقامت حاجزاً مؤقتاً استمر قرابة ساعة قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر الطريق الزراعي شمال قرية معرية.
وأشارت الوكالة، إلى أن قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) نفذت أمس الأحد جولة ميدانية في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي، شملت عدداً من الشوارع والأحياء، حيث التقت عدداً من المواطنين، وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على تطورات الأوضاع في المنطقة.
وتواصل إسرائيل، التوغّل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف ، بحسب سانا.
وتطالب سوريا، باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، وتشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته، وردع ممارسات إسرائيل وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.