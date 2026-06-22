وفد كنسي وإنساني من القدس يصل إلى غزة

وصل إلى قطاع غزة، الاثنين، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، وبطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، برفقة مسئولين عن العمل الإنساني والصحي وممثلين عن مؤسسات إغاثية دولية.​​​​​​​

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس، في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار المسئولية التي تضطلع بها كنائس القدس تجاه نظيراتها المحلية وفلسطينيي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضا في ظل أوضاع إنسانية شديدة القسوة، مع استمرار المعاناة وفقدان العديد من العائلات أقاربها ومنازلها.

وأوضحت أن الوفد يرافقه المسئول عن الأعمال الإنسانية والصحية في منظمة فرسان مالطا جوزف بلوتس، إلى جانب ممثلين عن منظمة "مالتيزر إنترناشونال" الإنسانية.