الرئيس اللبناني: بلدنا ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بيروت ترحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنها تفرق بين المساعدة وبين التدخل في الشئون الداخلية.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أضاف عون، خلال استقباله لوفد من «رابطة الروم الكاثوليك»: «بلدنا ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه».

وشدد على أن «الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع»، معقبًا: «لا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثّل جميع اللبنانيين، والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية».

وأشار إلى أن «التنافس السياسي موجود ومشروع، لكنه لا يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة»، بحسب وصفه.

وذكر أن «حق الاختلاف مقدس، لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح، خصوصًا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد».

ويستعد لبنان لخوض جولة تفاوض جديدة مع إسرائيل في واشنطن غدًا، تشمل جلسات أمنية وأخرى سياسية تعقدان بشكل منفصل، ولكل منهما ورقة عمل مستقلة.

وسيجري الوفد الأمني اللبناني مفاوضات مع نظيره الإسرائيلي بحضور الوسيط الأمريكي يناقشان خلاله ورقة أمنية، فيما يعقد الوفدان السياسيان جلسات موازية برعاية أمريكية لمناقشة ورقة اقترحتها واشنطن تتمحور حول طبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل، وسط مساعٍ أمريكية للخروج بإعلان نوايا سياسية بين البلدين.

من جهته، رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الأحد، وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان، بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تبقى قواته في جنوب البلاد «طالما اقتضت الضرورة».

وقال قاسم في كلمة متلفزة: «البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل، لا توجد مناطق أمنية لإسرائيل، ولا توجد قطعة تشرف من داخل لبنان على لبنان بوجود الجيش الإسرائيلي»، مؤكدًا أن «إسرائيل معتدية ويجب أن تخرج».

بينما جدد نتنياهو، التأكيد، في وقت سابق، أن قوات الجيش ستبقى في جنوب لبنان «طالما اقتضت الضرورة»، متعهدًا بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.