الرئيس الإيراني: دخلنا إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، إن طهران دخلت في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية «بعزة وشموخ، ودون تراجع أو تقديم أي تنازلات».

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، أضاف بزشكيان، خلال مراسم إحياء «اليوم الوطني للنقابات والمهن الحرفية»، اليوم الاثنين: «دخلنا عملية التفاوض التي جرت بكرامة وفخر ودون تنازل. أينما حاولوا تجاهل حقوقنا، فلن نتراجع ولن نخضع».

وثمن الجهود الحثيثة التي بذلتها النقابات في الحفاظ على استقرار إيران خلال الحرب، منوهًا أن «العدو حاول إثارة السخط الشعبي، ودفع الناس إلى النزول إلى الشوارع والإطاحة بالنظام في غضون ثلاثة أيام».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن دول المنطقة تنظر إلى إيران بـ«نظرة مختلفة الآن»، لافتًا إلى أن الاتصالات الجارية بين الجانبين أصبحت «أسرع وأفضل»، وفق تعبيره.

وأعلن الوسطاء انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسئولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا اليوم الاثنين، وذلك بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتهديداته باستئناف الهجمات على إيران.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل ‌إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

ووفقا للبيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية القطرية، ستستمر المحادثات الفنية طوال بقية الأسبوع في منتجع بورجنشتوك الجبلي السويسري المملوك لقطر.

وأضاف البيان أن الأطراف اتفقت على آلية لإنهاء القتال في لبنان، وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق المتنازع عليه.