الشرطة الأسترالية تضبط 3 أطنان من الكوكايين

أعلن مسئولون أستراليون، اليوم الاثنين، أن الشرطة عثرت على 2.7 طن متري (3 أطنان) من الكوكايين في ضيعة على مشارف سيدني، في أكبر عملية ضبط للمخدرات على الإطلاق في أستراليا.

وأفاد فريق العمل المشترك لمكافحة الجريمة المنظمة في كوينزلاند، في بيان، بأنه جرى العثور على المخدرات في 19 يونيو داخل عبوات بلاستيكية مدفونة في مخابئ تحت الأرض، ومخبأة أسفل ثلاث حاويات شحن، في ضيعة شبه ريفية بضاحية لندنديري على الحافة الغربية لمدينة سيدني.

وكانت الحاويات مزودة بأرضيات وهمية أتاحت الوصول إلى الكوكايين، الذي قدرت الشرطة قيمته السوقية في الشارع بنحو 816 مليون دولار أسترالي (572 مليون دولار أمريكي).

وأُلقي القبض على رجلين من سكان سيدني، يبلغان من العمر 21 و25 عاما، في الضيعة، ووجهت إليهما تهمة حيازة كمية بقصد الاتجار من مادة مخدرة غير مشروعة، وقد يواجهان عقوبة السجن مدى الحياة.

وكانت أكبر كمية كوكايين سبق أن صادرتها أستراليا هي 34ر2 طن متري (2.58 طن) من المخدر عام 2024 على متن قارب صيد بالقرب من كجاري، المعروفة سابقا باسم جزيرة فريزر، قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.