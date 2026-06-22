نشر الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة شكر إلى الجماهير المصرية التي ساندت منتخب مصر خلال مباراته أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1.

وأعرب الاتحاد عن تقديره الكبير للجماهير التي حضرت اللقاء في مدينة فانكوفر الكندية، حيث سجلت المدرجات حضور 52500 مشجع، دعموا المنتخب في تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وقال الاتحاد في رسالته: "52500 مشجع كانوا معنا في ملعب المباراة بفانكوفر.. شكرًا لكم من القلب".

وحقق منتخب مصر فوزًا مهمًا على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة عززت من حظوظه في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يأتي منتخب نيوزيلندا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويستعد الفراعنة لمواجهة قوية أمام منتخب إيران في الجولة الثالثة، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة سياتل الأمريكية، في لقاء قد يحسم تأهل المنتخب رسميًا إلى دور الـ32.