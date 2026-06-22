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وقعت أستراليا وكندا، اتفاق تصدير بقيمة 1.75 مليار دولار اليوم الإثنين، لبناء نظام رادار فائق القدرات بتصميم أسترالي في كندا.

ووقع وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز ووزير الدولة الكندي لمشتريات الدفاع ستيفن فور، المرحلة الأولى من اتفاقية لتوفير تغطية رادارات الإنذار المبكر من الحدود الكندية الأمريكية إلى القطب الشمالي.

وقال مارلز للصحفيين في البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا: "ما يعنيه هذا حقا هو قيام شراكة بين أستراليا وكندا فيما يتعلق بالتطوير المستقبلي"، للرادار الذي يطلق عليه رادار ما وراء الأفق.

وأضاف مارلز: "هناك الآن بعد إستراتيجي كبير للعلاقة".

وقال فور، إن الدولتين العضوتين بالكومنولث البريطاني "تكاتفتا لأجيال".

يشار إلى أن البلدين شريكان في تحالف العيون الخمس الخاص بتبادل المعلومات الاستخباراتية الذي يشمل أيضا الولايات المتحدة ونيوزيلندا.

وقال فور، في مؤتمر صحفي مشترك مع مارلز: "فيما يواجه العالم وقائع إستراتيجية واقتصادية جديدة، لا أستطيع أن أفكر بشريك أقوى للعمل معه أكثر من أستراليا".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أنه اختار نظام الرادار الأسترالي على تكنولوجيا أمريكية مماثلة بعد فترة قصيرة من وصوله للسلطة العام الماضي.