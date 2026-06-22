الهند: تواصل تقدم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بشكل مطرد مع توقعات بزيادة هطول الأمطار

أفادت إدارة الأرصاد الجوية الهندية، بأنه مع تقدم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية بشكل مطرد فوق مناطق من ولايات ماهاراشترا وتيلانجانا وأوديشا وجهارخاند وبيهار وتشاتيسجار، ستشهد العديد من المناطق في هذه الولايات استمرار هطول الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدرت هيئة بريهان مومباي البلدية (وهي الإدارة المدنية والحكومية المحلية المسئولة عن إدارة مدينة مومباي في الهند)، تحذيرا من المستوى البرتقالي في مدينة مومباي، متوقعة هبوب عواصف رعدية مصحوبة ببرق، وهطول أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة، إلى جانب هبات رياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة في مناطق معزولة، خلال الساعات الثلاث المقبلة، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا إنديان إكسبرس).

ودعت السلطات، السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال العواصف الرعدية ونوبات هطول الأمطار الغزيرة.

ومن المتوقع بدء موسم الرياح الموسمية في مومباي في وقت لاحق اليوم أو غدا (الثلاثاء)، ولن تعلن إدارة الأرصاد الجوية بدء موسم الرياح الموسية إلا بعد استيفاء جميع المعايير الخاصة ببدء الموسم.