أفادت السلطات المحلية في موسكو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بإسقاط عشرات الطائرات بدون طيار "الدرونز"، وتعليق الرحلات الجوية في المطارات لفترة وجيزة، وذلك بعد أيام فقط من قصف أوكرانيا مصفاة ‌نفط في العاصمة الروسية.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تليجرام إسقاط نحو 60 طائرة درون كانت متجهة نحو موسكو. ولم يدلِ سوبيانين بمزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن فرق الطوارئ توجهت إلى مناطق سقطت فيها الدرونز، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأشارت هيئة مراقبة الطيران المدني، في بيان منفصل، إلى تعليق ⁠الرحلات الجوية في مطارات شيريميتيفو ودوموديدوفو وفنوكوفو، بالإضافة إلى مطار جوكوفسكي القريب من العاصمة، قبل أن تستأنف لاحقا.

وذكرت وكالات أنباء محلية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الروسية أسقطت إجمالا 301 من الطائرات الدرونز خلال الليل بما في ذلك فوق مناطق تسيطر عليها روسيا.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن استهدفت طائرات درونز مصفاة النفط الوحيدة في موسكو الأسبوع الماضي. وفي تلك الضربة، أسقطت أنظمة الدفاع الروسية نحو 200 طائرة درون في واحدة من أكبر الهجمات الجوية ‌على ⁠المدينة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

في المقابل، ذكرت سلطات محلية في أوكرانيا أن شخصين قتلا وأصيب ستة في هجمات روسية منفصلة خلال الليل.

وأعلن أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا عبر تطبيق تليجرام أن روسيا قصفت المنطقة بصاروخ باليستي من طراز ⁠إسكندر مساء أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة.

وأضاف أن مركبات وخزانات وقود اشتعلت فيها النيران بعد أن أصاب الصاروخ منشأة زراعية.

وفي مدينة زابوريجيا جنوب شرق ⁠أوكرانيا، قال إيفان فيدوروف حاكم المدينة عبر تطبيق تليجرام، اليوم الاثنين، إن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة في هجوم بطائرات درونز.

وذكرت القوات البحرية الأوكرانية أن هجوما ⁠روسيا بطائرات درونز استهدف سفينة شحن تركية ترفع علم بنما، وأشارت لوجود مصابين بين أفراد الطاقم الدولي التسعة الذين تم إنقاذهم.