أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و393 ألفا و140 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و393 ألفا و140 جنديا، بينهم 1190 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، فقد دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12050 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأحد، و24805 مركبات قتالية مدرعة، و44530 نظام مدفعية، و1686 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1437 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و366164 طائرة مسيرة، و4787 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و110201 مركبة وخزان وقود، و4321 وحدة من المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.