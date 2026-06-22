ما أبرز مخرجات المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا؟

اختُتمت المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشكل بناء في سويسرا ليلة أمس، وستُستأنف المحادثات الفنية هذا الأسبوع، وفقا للوسطاء.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه تم رفع العقوبات المفروضة على نفط بلاده، والإفراج عن بعض أصولها المجمدة في الخارج. كما أعلن عن إطلاق "خطة شاملة لإعادة إعمار وتنمية إيران".

وأفاد الوسطاء من باكستان وقطر بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضح الوسطاء في بيان مشترك أن المفاوضين التابعين للجنة سيقودون مجموعات تُعنى بالقضايا النووية والعقوبات، وغيرها من الوسائل لتنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "تم إحراز تقدم جيد"، وهي نتيجة مفاجئة بعد فترة طويلة من عدم اليقين، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقبل ساعات فقط، أفاد مصدر إيراني للشبكة الإخبارية بأن المحادثات توقفت بعد أن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية.

وهدد ترامب، باستئناف قصف إيران والسيطرة على مضيق هرمز، قائلاً: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، ستفرض رسوم عبور في مضيق هرمز".

وبعد انتهاء المحادثات في سويسرا، أعلنت قطر وباكستان أن إيران والولايات المتحدة قد أنشأتا "خط اتصال" بشأن مضيق هرمز، ما أثار الآمال في استقرار هذا الممر الحيوي لتجارة النفط.

وقد أُنشئ هذا الخط "لتجنب الحوادث وسوء الفهم بهدف ضمان مرور آمن للسفن التجارية" خلال فترة الستين يوما المحددة في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

وأفاد الوسطاء بأن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إنشاء "خلية لفض الاشتباك" تضم لبنان، بتيسير من قطر وباكستان، لضمان إنهاء العمليات العسكرية في لبنان.

وقال عراقجي إن "الاختبار الحقيقي الأول" سيكون مدى فعالية هذا الجهد.