سول: عبور سفينتين تديرهما كوريا الجنوبية مضيق هرمز عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني

أعلنت وزارة المحيطات والثروة السمكية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سفينتين تديرهما كوريا الجنوبية قد غادرتا مضيق هرمز عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أدى إلى إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وذكرت الوزارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن السفينتين أبحرتا بشكل طبيعي بعد عبورهما المضيق.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد على متن السفينتين أي أفراد طاقم من كوريا الجنوبية، ولم تكن وجهتهما إلى كوريا الجنوبية، رافضة الكشف عن مزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع واشنطن، وافقت (طهران) على السماح للسفن بالمرور عبر مضيق هرمز دون دفع أي رسوم لمدة 60 يوماً بعد توقيع الاتفاق.

وعقب مرور السفينتين، انخفض عدد السفن الكورية الجنوبية العالقة في المضيق إلى 22 سفينة.

وأفادت الوزارة بأن 135 بحارًا كوريًا جنوبيًا لا يزالون عالقين في الخليج العربي، منهم 102 على متن سفن تديرها كوريا الجنوبية و33 يعملون على سفن ترفع أعلامًا أجنبية.