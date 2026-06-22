الدفاع المدني اللبناني ينتشل جثامين 13 شهيدا جراء غارات إسرائيلية جنوبي البلاد

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، انتشال جثامين 13 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية جنوبي البلاد.

وقالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان صحفي اليوم: "نفذت عناصر مراكز النبطية الإقليمية والمراكز العضوية التابعة للدفاع المدني اللبناني، طيلة يوم أمس، أعمال فتح الطرقات الفرعية والرئيسية في منطقة النبطية وبلدات دبين وبلاط في منطقة مرجعيون، بهدف إزالة الركام وتسهيل حركة المرور".

وأضافت أنه "في سياق متصل، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض.. كما عملت الفرق المختصة على تأمين السلامة العامة وإزالة المخاطر الناجمة عن القصف".

ووفق البيان، "تواصل عناصر الدفاع المدني اللبناني تنفيذ مهماتها الإنسانية والإغاثية استجابةً لنداءات المواطنين، رغم الظروف والتحديات الميدانية الصعبة".

وكان قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، أكد أهمية الإجراءات المتخَذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن هيكل قوله خلال تفقده أمس عددا من الوحدات العملانية المنتشرة في الجنوب، إن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين، مؤكدا أهمية دور الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب.

وتفقَّد قائد الجيش، الوحدات العملانية المنتشرة في مناطق النبطية، والنبطية الفوقا، وكفررمان، وشوكين، والزرارية، ومحيط بلدة كفرتبنيت، إذ اطّلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات، والتحديات التي تواجهها، في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.