إيران تقول إنه تم بحث ملف لبنان وأيضاً النفط والأصول المجمدة

أفاد أعضاء في الوفد الإيراني في سويسرا، في إحاطة لوسائل إعلامهم، بأن المحادثات التي جرت يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران ركزت بشكل أساسي على لبنان.

وذكرت التقارير أنه تم أيضا بحث قضايا أخرى، بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وصادرات النفط الإيرانية.

وقال حميد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وهو جزء من الوفد الإيراني في سويسرا، إن مسألة رفع العقوبات المتعلقة بالنفط والإعفاءات المرتبطة بها تمت متابعتها خلال المفاوضات.

وكان بوفارد يرد على سؤال من مراسل وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).