حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، من شراء التسالي والأغذية من أماكن غير معتمدة أو غير مرخصة، مؤكدة أهمية الاعتماد على الحواس في تقييم جودة الطعام قبل تناوله.

وقالت "عبد الوهاب" عبر برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس الأحد، إن المستهلك يجب أن يشم الطعام ويتأكد من مصدره، مع ضرورة شراء المنتجات من أماكن موثوقة، مشددة على أن “الكيف أهم من الكم” فيما يتعلق باستهلاك الأغذية.

وأوضحت أن بعض أنواع اللب، كالأبيض أو السوري، قد يضاف إليها مواد تمنحها رائحة ومذاقًا أفضل، من بينها مادة “الترترازين”، وهي مادة مصرح باستخدامها ولكن بنسب محددة وآمنة، محذرة من الإفراط في تناول المنتجات التي تحتوي عليها أو استخدام مواد منتهية الصلاحية.

وأضافت أن زيادة التعرض لهذه المواد على المدى الطويل قد تمثل عبئًا على الكبد والكلى، وقد تظهر في صورة أعراض متفرقة مثل المغص أو الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ وآلام العضلات، ما يجعل من الصعب ربطها بسبب محدد.

وأكدت أنه في حال الشعور بأي طعم أو رائحة غير طبيعية في الطعام، يجب التوقف عن تناوله فورًا وعدم الشراء من المكان نفسه مرة أخرى، مع إبلاغ جهاز حماية المستهلك إذا كانت المخالفة جسيمة.

وحذرت من تناول الفول السوداني أو التسالي المخزنة بشكل سيئ أو التي تنبعث منها روائح غير طبيعية، مشيرة إلى أن بعض أنواع العفن قد تنتج سمومًا تمثل خطرًا على الكبد.

ونصحت بشراء الأغذية من أماكن نظيفة ومرخصة، والتأكد من سلامة طريقة عرضها، والالتزام بالكميات المناسبة، مع تجنب تناول أي منتج يثير الشك في جودته أو سلامته.