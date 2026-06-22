مسؤول إندونيسي: تثبيت أسعار الوقود المدعوم يحمي المواطنين من ضغوط الأسعار

قال أمين السياسات الاقتصادية في المجلس التنفيذي المركزي لحزب جولكار الإندونيسي، عبد الرحمن، إن قرار الحكومة الإبقاء على أسعار الوقود المدعوم يهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف عبد الرحمن، اليوم الأحد، أن "هذه السياسة تعكس التزام الحكومة تجاه عموم المواطنين"، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد .

وأشار إلى أن قطاعي النقل العام وتوزيع السلع، اللذين يشكلان العمود الفقري للاقتصاد، لا يزالان يعتمدان بدرجة كبيرة على الوقود المدعوم.

وقال: "إن قرار عدم رفع أسعار الوقود المدعوم مناسب، لأنه يساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين والحد من الضغوط التضخمية".

وأوضح عبد الرحمن أن توزيع السلع والخدمات في مختلف أنحاء إندونيسيا لا يزال يعتمد بشكل أساسي على الوقود المدعوم، ولذلك فإن أي تعديل في سعر "بيرتاماكس"، وهو منتج وقود غير مدعوم، لن يؤثر بشكل كبير على تكاليف الخدمات اللوجستية أو أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار "بيرتاماكس" يعود بالأساس إلى عوامل اقتصادية في قطاع الطاقة، من بينها ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً نتيجة التطورات الجيوسياسية الدولية.

وفي الوقت نفسه، دعا عبد الرحمن الحكومة إلى مواصلة ضمان توافر الوقود المدعوم في جميع أنحاء البلاد، لتجنب حدوث نقص في الإمدادات أو طوابير طويلة قد تعطل الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأضاف: "نشجع الحكومة أيضا على الاستمرار في ضمان بقاء إمدادات الوقود المدعوم متاحة ويسهل حصول المواطنين عليها".