زيلينسكي يطالب لوكاشينكو بخفض التصعيد وليس فقط الاعتذار

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو خفض التصعيد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية يوم الأحد.

وكان لوكاشينكو قد دعا مؤخرا موسكو وكييف إلى إنهاء الحرب، قائلاً إن النصر العسكري غير واقعي لأي من الجانبين. وفي الوقت نفسه، قال إن أوكرانيا ليس لديها ما تخشاه من بيلاروس واعتذر لزيلينسكي عن التعليقات القاسية في الماضي.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية: "يجب على لوكاشينكو أن يظهر خفضا للتصعيد يتجاوز مجرد الكلمات". وأضاف أن مجرد اعتذار من حليف موسكو المقرب ليس كافيا.

وقال: "يمكنه الاحتفاظ بعبارة 'أنا أعتذر' لنفسه - فهذا لم ينجح منذ اليوم الأول للحرب".

وتعتبر بيلاروس أقرب حليف لروسيا. وعندما غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير 2022، هاجمت أيضا في اتجاه العاصمة الأوكرانية كييف من الأراضي البيلاروسية، لكنها أجبرت على الانسحاب بعد تكبدها خسائر فادحة.

ويحذر زيلينسكي منذ أسابيع من أن روسيا تحاول جر بيلاروس إلى الحرب وحذر مينسك من السماح بذلك.

وتقول كييف إنها مهددة حاليا بعدة محطات تقوية روسية على الأراضي البيلاروسية. وتقول أوكرانيا إن روسيا تستخدم نقاط التقوية هذه لتوجيه الطائرات المسيرة في هجمات على أهداف في أوكرانيا.

وقد دعا زيلينسكي لوكاشينكو مرارا وتكرارا إلى تفكيك هذه المنشآت: "إذا لم يغلقوها، فسنغلقها نحن. نقطة انتهى".